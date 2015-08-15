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Ekonomi

BİST ile Pakistan Ticaret Borsası'ndan işbirliği

BIST ile Pakistan Ticaret Borsası-PMEX (Pakistan Mercantile Exchange) mutabakat zaptı imzaladı

15 Ağustos 2015 21:17

Borsa İstanbul (BİST) ile Pakistan Ticaret borsası-PMEX'in (Pakistan Mercantile Exchange), gelecekteki iş birliklerinin çerçevesini oluşturan bir mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Borsa İstanbul açıklamasına göre BİST ve Pakistan Ticaret Borsası, iki borsa arasındaki iş birliğinin çerçevesini oluşturan bir mutabakat zaptı imzaladı. Ülkeler arasındaki geniş iş birliği girişiminin bir parçası olan bu anlaşmanın sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde yeni fırsatlar doğurması amaçlanıyor.

PMEX Genel Müdürü Ejaz Ali Shah ile Pazarlama, İş Geliştirme ve Müşteri Destek Hizmetleri Müdürü Nauman Lakhani 12 Ağustos'ta Borsa İstanbul'u bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaret etti.


Ziyaret programının bir parçası olarak Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Yılmaz ve PMEX Genel Müdürü Ejaz Ali Shah, iki borsa arasındaki uzun vadeli iş ilişkilerinin temelini oluşturması hedeflenen, bilgi ve uzmanlık paylaşımı alanlarını içeren bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mustafa Kemal Yılmaz, iki ülke arasında var olan yakın ilişkilerin altını çizerek, "Borsalarımız arasında imzalanan bu mutabakat zaptı, iki taraf için de yararlı iş alanlarının geliştirilmesinin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.
Ejaz Ali Shah ise iki ülke arasındaki geçmişe atıfta bulunarak, mutabakat zaptının PMEX ile Borsa İstanbul arasında uzun süreli ve verimli bir ilişkinin temelini oluşturacağına dikkati çekti.

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