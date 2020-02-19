BİST Genel Müdürü Hakan Atilla duyurdu: Borsa endeksinden iki sıfır atılıyor

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, borsa endeksinden iki sıfır atılacağını duyurdu. Atilla, bugün itibarıyla başladıkları sürecin mayıs ayına kadar sonlanmasını beklediklerini söyledi.

BİST Genel Müdürü Atilla, endeksten iki sıfır atılması için süreci bugün itibariyle başlattıklarını duyurdu. Endeksten iki sıfır atılması için süreci bugün itibariyle başlattıklarını söyleyen Atilla, mayıs ayına kadar neticelendirilmesini beklediklerini kaydetti.

"Enflasyonist piyasa algısı bitecek"

Atilla, endeksten iki sıfır atılması ile endeksin 1200'lere geleceğini ve enflasyonist piyasa algısının biteceğini kaydetti. Atilla, borsanın halka arzı konusunda da çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar hazır hale geleceklerini ifade etti.

Açığa satış yasağı kalkacak mı?

Borsada açığa satış yasağının kalkması için çaba sarf ettiklerini de belirten Atilla'nın Borsa İstanbul ile ilgili verdiği mesajlar şöyle:

"Geçmiş mağduriyetlerle ilgili borsanın yapabileceği bir şey yok. Borsa bir platform, ancak görüş verebiliriz ama degiştirme şansımız yok"



"Borsayla ilgili algıyı değiştirmek icin çalışmalar yapıyoruz. Tanıtıcı videolarla algı problemlerini çözeceğiz"



"Borsaya yatırım fonları üzerinden çok gelen var. Yatırım fonu müşterisi 3 milyonun üzerinde."

"Borsa seans saatlerinde değişiklik gündemde yok"

"Bankalarin finans sistemini domine eden rolü azalmalı, sermaye piyasalarının rolü artmalı."

"Borsada günde 8-10 bin yeni hesap açılışı oluyor. Faizlerin düştüğü ortamda borsaya ilgi artıyor."



"Yatırım fonları üzerinden borsaya gelmek daha mantıklı. Vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına yatırım yapmalarını arzu ederim."