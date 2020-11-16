BIST Genel Müdürü Hakan Atilla: Büyük şirketlerin halka arz endişelerini gidermek için görüşmeler yapıyoruz

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla büyük şirketlerin halka arzı için endişe teşkil eden unsurlar hakkında kendileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Borsa İstanbul Yatırımcı Haftası kapsamında İstanbul’da gong töreni düzenledi. Törende, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla Bloomberg HT’nin borsa gündemindeki sorularını cevapladı.

Atilla'ya yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

Kıymetli Madenler Swap pazarına neden ihtiyaç duyuldu?

Kıymetli Madenler Swap pazarı zaten vardı. Biz Borsa İstanbul çatısında daha da geliştirmek istedik. Bu piyasanın likit olması spot piyasayı da etkileyecek. Ellerinde altın bulunan finansal kurumların âtıl kalan kısımları yurtdışında değerlendirdiklerini biliyordum. Bunu ülke içinde değerlendirmelerine imkan sağlayacak bir yapı oluşturmalarını sağladık. Likidite ve kurumların finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik ister dolar ister TL ister Euro şeklinde âtıl altınlarını burada kullanıp değerlendirebilecekler.

Bireysel yatırımcılardaki artış ve rekor hacmi nasıl yorumluyorsunuz?

Bireysel yatırımcılardaki artış çok sevindirici bir gelişme, tek nedene bağlamak doğru değil. Global konjonktürün de etkisi var pandemin de etkisi var, sermaye piyasalarına duyulan güvenin de etkisi var. Elimizden geleni yaparak şu andaki yatırımcıların piyasalarda kalmasını istiyoruz.

Yatırımcıları borsa kotundan çıkarma ile ilgili bir takım bilgiler verir misiniz?

Biz Borsa İstanbul olarak şirketleri yakından izliyoruz. Mali yapılarında ciddi bozulma olan şirketleri yakın izleme pazarına alarak takip ediyoruz. Yatırımcılarımızın da Borsa İstanbul’un bu kararlarını takip etmelerini rica ediyorum. Belli bir dönem geçtikten sonra eğer mali yapılarda herhangi bir düzelme eğilimi görmüyorsak, maalesef bunları borsa İstanbul platformundan alıyoruz. Bu anonim şirket ortaklığı olduğu için pay sahipleri haklarını korumaya devam ediyor. Sadece Borsa İstanbul platformlarında işlem görme imkanları kalmıyor. Bütün yatırımcıları korumak adına yapıyoruz.

Pay piyasasını sadeleştirme çalışmalarının ve yapılan gruplandırmaların devamı gelecek mi? Şu ana kadar yapılan sadeleştirmeden aldığınız sonuçlardan memnun musunuz?

Yılda belli dönemlerde bunu gözden geçireceğiz, bazı özel şirketler ana pazardan yıldız pazara veya yıldız pazardan ana pazara değişim gösterebiliyorlar. Bunu yılın belli sürelerinde tekrar gözden geçirip duyuracağız. Sadeleştirmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu sınıflandırma hem risk profili hakkında hem şirketlerin işlem hakkının derinliği hakkında hem de teminat yapıları hakkında iyi fikirler veriyor.

Büyükler neden halka arza gelmiyor?

Benim bu konuda kamuoyuyla bilgi paylaşmam doğru olmaz ama tabii ki görüşüyoruz. İkna etmeye çalıştığımız şirketler de oluyor. Onları kendi şirketlerine ve sahiplerinin baz teşkil eden kriterlerine biz elimizden geldiğince izah etmeye çalışıyoruz. Endişe teşkil eden unsurları gidermeye çalışıyoruz ama nihayetinde karar şirket yönetimlerine aittir. Biz Borsa İstanbul olarak görmekten memnuniyet duyarız.

Borsanın halka arzı ile ilgili çalışmalar ne durumda?

Borsanın halka arzının borsa yönetiminin bir kararı değil daha ziyade Varlık Fonu'nun vereceği bir insiyatif çünkü borsanın yüzde 90’nına yakı varlık fonuna ait dolayısıyla bu kararı ana hissedar olarak onların alması gerekiyor. Biz hazırız ama takdir varlık fonuna aittir.