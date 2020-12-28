BIST100 ilk işlem gününü, yüzde 0.93 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,442 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.93 artışla 1,439.29 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.65, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 artıdaydı.



Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü ve dolar 7.41 liraya kadar geriledi.



TCMB, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.4107 lira ve en yüksek 7.5873 lirayı gördükten sonra, 7.44 – 7.45 lira aralığında,



- euro en düşük 9.0481 lira ve en yüksek 9.2684 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,



- sterlin en düşük 0.9945 lira ve en yüksek 10.2991 lirayı gördükten sonra 10.06 – 10.07 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.21811 - 1.22507 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22375 düzeyindeydi.



Resmi rezerv varlıkları, Kasım'da aylık bazda yüzde 2.2 azalarak 82.7 milyar dolara geriledi.



Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 0.7 artarak 41.1 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolara geriledi.



Aynı dönemde, vadesine bir yıl ya da daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6.1 artarak 27.6 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 22.3 milyar doları anapara, 5.3 milyar doları da faizden oluştu.



Ayrıca, Merkez Bankası’nın 63.4 milyar dolar olan, yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülüklerinin 27.6 milyar doları da bir ay vadeliydi.



Koşula bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de aylık bazda yüzde 4.6 artarak 40.4 milyar dolara yükseldi.