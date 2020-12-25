BIST100 haftanın son işlem gününü yatay tamamladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,423 ve 1,438 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1,426.03 puanda yatay tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.31 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

TCMB, politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına da yansıttı. Böylece, döviz ve altın karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltildi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde fiyat istikrarına odaklı para politikasını "kararlılıkla uygulayacaklarını" vurguladı.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor" dedi

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.5292 lira ve en yüksek 7.5937 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,

- euro en düşük 9.1826 lira ve en yüksek 9.2581 lirayı gördükten sonra, 9.24 – 9.25 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2084 lira ve en yüksek 10.3216 lirayı gördükten sonra 10.27 – 10.28 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21638 - 1.22032 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21976 düzeyindeydi.

Türkiye genelinde reel kesimde güven, Aralık ayında, geçen aya göre 2.9 puan artarak 106.8 düzeyine yükseldi. TCMB İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre;

- gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,

- sabit sermaye yatırım harcaması,

- gelecek üç aydaki üretim hacmi,

- mevcut mamul mal stoku,

- mevcut toplam sipariş miktarı,

- genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde,

- son üç aydaki toplam sipariş miktarı,

- gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık'ta aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 9.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 7.8 ve inşaat sektöründe yüzde 7.2 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım'deki 77.5'ten, Aralık'ta yüzde 9.2 azalarak 70.4'e geriledi.