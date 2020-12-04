BIST100 haftanın son işlem gününü yatay kapattı; dolar 7,78 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,337 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1,330,87 puanda yatay tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.73 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.30 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 eksideydi.

InvestAZ Yatırım'ın "Hareketli Hafta Sakin Bitiyor" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"Oldukça hareketli bir haftanın sonunda sakin ve yatay bir kapanışa doğru ilerleniyor.

"Borsalar sert düşüşle başladığı hafta başlangıcından sonra hızlı toparlanmış ve yatay bir seviyede durağanlaşmıştı.

"BIST100 Endeksi 1,330 seviyesinin etrafında geçirdiği dünden sonra bugünün de neredeyse tamamında aynı seviyelerden işlem gördü.

"Dolar ve euro kurları da haftayı ufak bir bant aralığında geçirdi. Döviz kurlarında hareketlilik olmadığı hafta borsalar için olumlu geçti ve endeksler haftayı güçlü kapatmaya

hazırlanıyor.

"ABD borsalarının açılışı öncesinde tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça altında kaldı. Bugün emtiaların çoğunda yukarı yönlü hareket hakimdi."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.7566 lira ve en yüksek 7.8441 lirayı gördükten sonra, 7.78 – 7.79 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4232 lira ve en yüksek 9.5376 lirayı gördükten sonra, 9.47 – 9.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.4413 lira ve en yüksek 10.5621 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21316 - 1.21779 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21559 düzeyindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayında enflasyondaki yükselişin, "gıda ve temel mal grupları" kaynaklı olduğunu açıkladı.

TCMB'nin "Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Tüketici fiyatları Kasım ayında yüzde 2.30 oranında artmış, yıllık enflasyon 2.14 puan yükselerek yüzde 14.03 olmuştur. Enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları olmuştur" denildi ve eklendi:

"Hizmet ve enerji grupları yıllık enflasyonlarındaki artış ise daha sınırlı kaldı. Gıda enflasyonundaki yükselişte birikimli döviz kuru etkileri, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarının seyri ve mevsim geçişine bağlı arz yönlü unsurlar rol oynadı.

"Temel mal enflasyonundaki artışta, başta otomobil olmak üzere, dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, bu gelişmede güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkilerine bağlı talep yönlü unsurlar ve Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli yansımaları gözlendi. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükseldi."

Raporda, gıda, temel mal, hizmet, alkol-tütün-altın ve enerji gruplarının yıllık tüketici enflasyonuna katkılarının da aylık bazda sırasıyla 1.01, 0.89, 0.15, 0.05 ve 0.04 puan arttığı belirtildi.

Raporda, yurt içi üretici fiyatlarının Kasım'da yüzde 4.08 yükseldiği ve yıllık enflasyonun 4.91 puan artarak yüzde 23.11'e çıktığına işaret edilerek, "Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğu değerlendiriliyor. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde belirgin ölçüde yükseldi" denildi.