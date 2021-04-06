BIST100 günü yüze 1.49 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,419 ve 1,445 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.49 düşüşle 1,420.59 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.26, BIST Mali Endeks yüzde 1.83, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.75 eksideydi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Mart ayında 65.71 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, REK geçen Kasım ayında 60.52 ile "tarihi düşük düzey"ine düştükten sonra, liradaki toparlanmaya bağlı olarak, Aralık'ta 62.22'ye, Ocak'ta 65.97'ye ve Şubat'ta da 69.45'e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle, dolar büyük para birimlerinin oluşturduğu sepet kur karşısında geriledi ve dolar endeksi de 92.66 düzeyine kadar indi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.0868 lira ve en yüksek 8.1660 lirayı gördükten sonra, 8.15 – 8.16 lira aralığında,

- euro en düşük 9.5657 lira ve en yüksek 9.6712 lirayı gördükten sonra, 9.66 – 9.67 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.2547 lira ve en yüksek 11.3388 lirayı gördükten sonra 11.30 – 11.31 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.17951 - 1.18463 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.17997 düzeyindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) üretici fiyatlarındaki hızlı yükselişte, emtia fiyatlarında süregelen artışların yanında, "döviz kuru gelişmelerinin ve arz kısıtlarının" etkili olduğuna işaret ederek, "tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar"ın, güçlenerek sürdüğüne dikkat çekti.

TCMB'nin "Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, bu dönemde ana metal, metal ürünleri, kimyasal, tekstil, kauçuk ve plastik imalatı sektörlerinde yüksek oranlı fiyat artışlarının izlendiğine dikkat çekilerek, "Bu gelişmelerle, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi üç aylık düşüşün ardından yükselmiştir" denildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel büyüme öngörüsünü, önceki yüzde 5.5 düzeyinden, yüzde 6.0'ya yükseltti. Bununla birlikte, IMF 2022 yılında ise küresel büyümenin yüzde 4.4 düzeyine yavaşlayacağını öngördü.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, "Ocak tahminimize göre, büyümeyi 2021 için yüzde 6.0'ya ve 2022 için yüzde 4.4'e yükseltiyoruz" dedi. Gopinath, küresel büyüme öngörüsündeki yukarı yönlü revizyonun, ABD'de sağlanan ek mali desteğin yanında, ekonomide toparlanmanın güçlenmesine yol açacağına dikkat çektiği aşılama çabalarına ve ayrıca ekonomik faaliyetin dünyanın pek çok yerinde salgına karşı dayanıklılığının sürmesine dayandırıldığını söyledi.

Gopinath'a göre, "aşıdan kaçan" yeni Covid-19 varyantlarının ortaya çıkması durumunda projeksiyonlar aşağı doğru revize edilebilir; ancak, daha hızlı aşı uygulamasının gelecekteki tahminleri artırabilecek.