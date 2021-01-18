BIST100, günü yüzde 2.12 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,508 ve 1,558 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 2.12 artışla 1,556.77 puanda başladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.25, BIST Mali Endeks yüzde 1.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.33 artıdaydı.

Dövizler, piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde işlem gördüler.

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter paylaşımında, 2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4427 lira ve en yüksek 7.5447 lirayı gördükten sonra, 7.49 – 7.50 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9816 lira ve en yüksek 9.1177 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1173 lira ve en yüksek 10.2356 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20650 - 1.20868 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20721 düzeyindeydi.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 345.8 milyar dolardan, Kasım sonunda 385.9 milyar dolara yükseldi.

UYP verilerine göre, Kasım sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.7 azalışla 228.6 milyar dolara gerilerken, yükümlülükleri yüzde 2.6 artışla 614.5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de portföy yatırımları, Kasım sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 17 azalışla 110 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24.4 azalışla 24.6 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 59.8 azalışla 6.2 milyar dolara, Hazine’nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3.0 azalışla 47.7 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 1.4 artarak 307.4 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 5.4 azalarak 32.6 milyar dolara inerken, TL mevduatı yüzde 8.8 artarak 14.8 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7.4 azalarak 63 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 3.2 azalarak 95.2 milyar dolara geriledi.