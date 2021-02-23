BIST100, günü yüzde 2.11 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,515 ve 1,560 puan arasında dalgalandığı salı gününü yüzde 2.11 düşüşle 1,517.86 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.57, BIST Mali Endeks yüzde 2.29 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.89 eksideydi.

Küresel piyasalarda, aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün gerçekleştirdiği 14 ay vadeli kuponsuz tahvilde net satış 196.9 milyon lira, nominal teklif 1 milyar 112 milyon lira oldu. Hazine'nin 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihracında reel getiri yüzde 2.4, net satış 5 milyar 230.4 milyon lira, nominal teklif 5 milyar 248 milyon lira oldu.

Hazine'nin 14 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı 200 milyon lira, 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden

ihracı öncesinde PY'lere ROT satışı 1 milyar 750 milyon lira oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.0039 lira ve en yüksek 7.1156 lirayı gördükten sonra, 7.09 – 7.10 lira aralığında,

- euro en düşük 8.5250 lira ve en yüksek 8.6426 lirayı gördükten sonra, 8.61– 8.62 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.8617 lira ve en yüksek 10.0104 lirayı gördükten sonra 9.97 – 9.98 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21800 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21375 düzeyindeydi.

Ünlü&Co bülteninde şöyle denildi:

"Günün en önemli konu başlığını Fed Başkanı Powell’ın yapacağı yarıyıl sunumu oluşturuyor. Fed başkanları yarıyıl sunumlarında atılan adımların genel bir değerlendirmesini yaptığı gibi özellikle sorucevap kısmında gelecek dönemlere ilişkin sinyaller verebiliyor. Destekleyici para politikasının uzun bir süre daha devam edeceğine vurgu yapan Fed’in duruşunun çok fazla değişmesini beklememek gerekir.

"Ancak Powell’ın piyasaları da etkisi altına alan tahvil faizlerinde son dönemde ivme kazanan yükselişi nasıl değerlendirdiği ve enflasyonun görünümünü nasıl gördüğü oldukça önemli. Soru

cevap kısmında daha fazla detay verme ihtimali yüksek olan Fed Başkanı bugün Senato'da, yarın ise Temsilciler Meclisi’nde sunum yapacak ancak yarınki sunum çok büyük ölçüde önceki sunumun tekrarı niteliğinde olacağı için kayda değer bir etki yaratmayacaktır."

InvestAZ Yatırım'ın bülteninde, "Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da panik satışları öğle saatlerine doğru oldukça hızlandı. BIST-100 bir süredir destek aldığı 1.550 seviyesinden kopmasının ardından günün en düşük seviyesi 1,515’e kadar geriledi" denildi.

Doların lira karşısında 7.00 düzeyinin üzerinde sert fiyat hareketleri yaşandığının da altı çizilen bültende, "Kur baskısının durulduğu günde yabancı yatırımcıların yoğunluklu satışı birçok endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor" denildi.