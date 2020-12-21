BIST100, günü yüzde 1.70 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,368 ve 1,401 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.70 düşüşle 1,384.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.74, BIST Mali Endeks yüzde 1.87, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.18 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada Cuma günü kapanışta 7.65 lira düzeyine kadar inen dolar, bu düzeye yakın başladığı yeni haftanın ilk işlem gününde bu düzey çevresinde hareket etti.

Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında, 80.1 ile Kasım ayına göre değişmedi. Endeks Ekim ayında 81.9 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6381 lira ve en yüksek 7.7362 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,

- euro en düşük 9.3081 lira ve en yüksek 9.4270 lirayı gördükten sonra, 9.37 – 9.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1039 lira ve en yüksek 10.3206 lirayı gördükten sonra 10.21 – 10.22 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21296 - 1.22477 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22158 düzeyindeydi.

İnvestAZ Yatırım'ın analizinde, uluslararası hisse piyasalarında sert satışların yeni haftanın başlangıcında piyasaların yönünü belirlediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Avrupa’da, Birleşik Krallık'ta görülen yeni ve daha bulaşıcı koronavirüs kaynaklı satış tüm Euro Bölgesi’ne yayılarak hisse piyasalarında büyük düşüşlere sebep oldu.

"Brexit görüşmelerinde son gün 31 aralık tarihinin yaklaşmasıyla birlikte euro ve sterlin para birimleri darbe aldı. DXY Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 90’ın da altına indikten sonra yeni haftada 90.60’ın üzerine çıktı.

"Borsa İstanbul’da düşüş gün boyu devam ederken BIST100 ve BIST30 endeksleri sırasıyla yüzde 2.07 ve yüzde 2.44 değer kaybetti. Sabah saatlerinde 1,401’i gören BIST100 Endeksi akşam saatlerine doğru 1,379 seviyesinden işlem görüyordu.

"Büyük endekslerdeki düşüşleri bankalardaki sert düşüş ve havacılık sektöründeki büyük satışlar göğüsledi. Piyasalar Perşembe günkü Para Politikası Kurulu ve faiz kararını beklerken yurt dışı kaynaklı sert satış dalgası, açıklanacak olan faiz kararını daha da mühim kılıyor.

"Piyasa beklentisi uzun süredir piyasa dostu adımlar atan TCMB’den şeffaf politika adımlarını devam ettirmesi ve faizleri 100-150 baz puan aralığında artırması. Dolar kuru faiz artışının ve sıkılaştırma döngüsünün devamı beklentisi ile 7.67 seviyesinden işlem görüyor."