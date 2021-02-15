BIST100, günü yüzde 1,56 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,547 ve 1,565 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.56 artışla 1,562.49 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.86, BIST Mali Endeks yüzde 1.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.36 artıdaydı.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağı"na ilişkin söylemleri lirayı destekledi. Dolar, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.95 liraya, euro da 8.43 lira ile 8.50 liranın altına geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9449 lira ve en yüksek 7.0383 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,

- euro en düşük 8.4269 lira ve en yüksek 8.5534 lirayı gördükten sonra, 8.42 – 8.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.6627 lira ve en yüksek 9.7759 lirayı gördükten sonra 9.66 – 9.67 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21165 - 1.21456 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21239 düzeyindeydi.

Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ve sabit kuponlu 10 yıl vadeli tahvilin yeniden

ihracı öncesinde rekabetçi olmayan teklif (ROT) yöntemiyle 2.4 milyar lira borçlandı.

Hazine'nin 17 Kasım 2027 vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 800 milyon lira, ROT teklifi 1 milyar 352 milyon lira oldu.

Ayrıca, Hazine'nin sabit kuponlu 13 Kasım 2030 vadeli tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 1 milyar 100 milyon lira, sabit kuponlu 10 yıllık tahvilde ROT teklifi 1 milyar 881.3 milyon lira, kamulara satış 500 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 Ocak ayında 21.5 milyar lira fazla veren bütçe 2021 Ocak ayında 24.15 milyar lira açık verdi. Bütçede faiz dışı açık bu yıl Ocak'ta 2.21 milyar TL olurken, geçen yıl aynı dönem faiz dışı fazla 34.2 milyar lira düzeyindeydi.

Bakanlık verilerine göre Ocak ayı bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 113.8 milyar liraya yükselirken, faiz dışı giderler yüzde 4.4 artışla 91.8 milyar liraya yükseldi. Faiz giderleri de yüzde 72.2 artışla 21.9 milyar liraya çıktı.