BIST100 günü yüzde 1.48 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,391 ve 1,410 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.48 artışla 1,404.97 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.16, BIST Mali Endeks yüzde 1.81, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.37 artıdaydı.

Kredi derecelendirme şirketi Fitch'e göre, Türk bankalarının varlık kalitesi koronavirüsün ardından zorlu koşullar nedeniyle 2021'de zayıflayabilir. Hükümetin sağladığı koronavirüs mali canlandırma paketlerinin sona ermesi, ertelenmiş borçların vadelerinin gelmesi ve yüksek TL faizleri nedeniyle borç ödeme kapasitelerinin baskı altında kalabileceğine işaret edilen Fitch raporunda, pandemideki belirsizliklerin ve TL'deki değer kaybının artma potansiyeline ilişkin hassasiyetin Türk bankalarının varlık kalitesi için ek risk oluşturduğu belirtildi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, haftanın ilk işlem gününü 7.67 lirada tamamlayan dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6145 lira ve en yüksek 7.6747 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,

- euro en düşük 9.3099 lira ve en yüksek 9.3845 lirayı gördükten sonra, 9.33 – 9.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1952 lira ve en yüksek 10.3179 lirayı gördükten sonra 10.21 – 10.22 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.22041 - 1.22571 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22065 düzeyindeydi.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, hisse piyasalarında coşkulu ve birçok hissenin tavanda kilitlendiği bir gün yaşandığına işaret edilerek, "BIST100 endeksi tarihi rekoru 1,410’a gelirken sektörel endekslerde büyük yükselişler yaşandı. XBLSM bilişim endeksi yüzde 3.15 ve XMANA metal ana endeksi yüzde 5.0 değer kazanarak günün en çok yükselen endeksleri

arasında yer aldı. Yurt içi herhangi bir veri akışının bulunmadığı günde piyasalar Perşembe günkü TCMB toplantısı ve faiz kararına odaklanmış durumda. Avrupa borsalarında dün yaşanan büyük düşüşten sonra bugün yaşanan tepki alımları ve ABD borsalarının toparlanmasına paralel yurt içi piyasalar kapanışa yaklaşılırken kazançlarını artırdı" denildi.

Birleşik Krallık'ta gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 16 ile, ülkede çeyrek bazlı büyüme istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1955 yılından bu yana en yüksek oran olarak tarihe geçti.

GSYH'deki çeyreklik bazdaki büyüme analistlerin beklentilerini de aştı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin (Office for National Statistics - ONS) verilerine göre, GSYH aynı çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 8.6 daraldı.

ONS verilerine göre bu dönemde, hizmetler, üretim ve inşaat sektörlerindeki çıktı ile özel tüketim, devlet tüketimi ve iş yatırımları, kısıtlama öncesi düzeylerinin altında kaldı.

Veriye ilişkin açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi ve Brexit geçiş dönemine ilişkin belirsizlikler sonuçları olumsuz etkiledi.