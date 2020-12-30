BIST100, günü yüzde 1.39 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,463 ve 1,483 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.39 artışla 1,479.91 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.96, BIST Mali Endeks yüzde 1.56, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.09 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü.

TCMB verilerine göre 31 Aralık için açıklanan geçici rezerv 65.48 milyar lira ve 4 Ocak için geçici rezerv de 70.69 milyar lira ekside.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3047 lira ve en yüksek 7.3961 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9455 lira ve en yüksek 9.0914 lirayı gördükten sonra, 9.04 – 9.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.8809 lira ve en yüksek 10.0196 lirayı gördükten sonra 10.00 – 10.01 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.22466 - 1.23100 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22955 düzeyindeydi.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın ilgili hükümlerinde yer alan "başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri" bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı yasanın üçüncü maddesi ile tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan kredilerle ilgili hükümlerin bulunduğu

13. ve 14. fıkraları hariç olmak üzere 4. maddesinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, bu maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

Buna göre;

- başvuru tarihi 31 Aralık'tan,

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere yapılacak ilk taksi ödemeleri 31 Ocak'tan,

- Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ilk taksit ödemeleri de 28 Şubat'tan itibaren bir ay uzatıldı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle iş yasasına eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında, işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak'tan itibaren iki ay daha uzatıldı.