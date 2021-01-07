BIST100, günü yüzde 1.12 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,505 ve 1,522 puan arasında dalgalandığı perşembe gününü, yüzde 1.12 artışla 1,522.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16, BIST Mali Endeks yüzde 1.77, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaşma adımlarının yanında, küresel piyasalarda önde gelen para birimleri karşısındaki düşüşü süren dolar, iç piyasada da 7.30 liranın altını gördü.

Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.64, Frankfurt'ta DAX Endeksi yüzde 0.28, Paris'te CAC 40 Endeksi yüzde 0.22 yükseldi. Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 gerileyerek 1,23151'e düşerken, sterlin de yüzde 0.19 düşüşle 1.35836 dolara geriledi.

Japon Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.60 artarken, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi yüzde 0.48, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0.09, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 0.47 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.59 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 2.18 yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.2382 lira ve en yüksek 7.3542 lirayı gördükten sonra, 7.34 – 7.35 lira aralığında,

- euro en düşük 8.8939 lira ve en yüksek 9.0316 lirayı gördükten sonra, 9.01 – 9.02 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.8559 lira ve en yüksek 10.0089 lirayı gördükten sonra 9.97 – 9.98 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.22450 - 1.23449 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22580 düzeyindeydi.

Finansal yatırım araçları arasında, Aralık'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8.57 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından;

- mevduat faizi (brüt) yüzde 1.20,

- devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.66,

- euro yüzde 2.98,

- dolar yüzde 5.66,

- külçe altın yüzde 6.05 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

- mevduat faizi (brüt) yüzde 0.12,

- DİBS yüzde 0.58,

- euro yüzde 1.92,

- dolar yüzde 4.62,

- külçe altın yüzde 5.02 kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.97 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.99 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.87 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31.81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 43.94 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 15.30, dolar yüzde 5.30 ve BIST 100 Endeksi yüzde 0.30 ile kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 10,99 ve DİBS yüzde 12.91 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 25.92, dolar yüzde 14.99 ve BIST 100 Endeksi yüzde 9.54 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2.79 ve DİBS yüzde 4.90 kaybettirdi.