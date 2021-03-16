BIST100 günü yüzde 0.96 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,557 ve 1,572 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.96 artışla 1,570.42 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.15, BIST Mali Endeks yüzde 0.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.90 artıdaydı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), pandemi sürecinin, büyük şirketlerin önceden var olan piyasa güçlerinin daha da arttığına ve bunun da, küçük işletmelerde potansiyel iflas risklerinin büyümesine ve yenilikçilikte yavaşlamaya neden olduğuna dikkat çekti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF bünyesinde hazırlanan bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin yazısında, "Pandemi nedeniyle, en büyük oyuncular arasındaki gelir yoğunlaşmasının, gelişmiş ekonomilerde, en az 2015 yılı öncesindeki 15 yılda olduğu kadar artabileceğini tahmin ediyoruz" diye uyardı.

Georgieva, pandemi sürecin en büyük kazananlarının, aralarında dijital sektörün de bulunduğu, baskın sektörlerin olduğunu vurguladı. IMF bu gelişmeler karşısında, politika yapıcılara çözüm olarak, şirket birleşmelerini kontrol etme, veri taşınabilirliğini ve şirketler arası işbirliğini kolaylaştırma ve hakim konumların kötüye kullanımını yasaklama gibi yöntemleri önerdi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4664 lira ve en yüksek 7.5496 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9138 lira ve en yüksek 9.0136 lirayı gördükten sonra, 8.92 – 8.93 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.3495 lira ve en yüksek 10.5049 lirayı gördükten sonra 10.42 – 10.43 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.18972 - 1.19524 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18955 düzeyindeydi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ocak sonu itibarıyla, 9.8 milyar doları kısa vadeli, 164.1 milyar doları da uzun vadeli olmak üzere toplam 173.9 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu Aralık sonuna göre 18 milyon dolar ve kısa vadeli dış kredi borcu da 49 milyon dolar azaldı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri de toplam 43.9 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde, uzun vadeli dış kredi borçlarından bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 333 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 839 milyon dolar artışla 22.4 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 250 milyon dolar azaldı, 2.3 milyar dolarda sabit kaldı.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 195 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 6 milyon dolar azalarak 7.8 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borçlardan, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 46 milyon dolar azalışla 6.6 milyar dolara inerken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 78 milyon dolar artışla 1.4 milyar dolara yükseldi.

Ocak sonu itibarıyla, 164.1 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 56.7’sini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9.8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83.6’sını finansal kuruluşların, yüzde 16.4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.