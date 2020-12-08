BIST100, günü yüzde 0.75 artışla kapattı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,331 ve 1,348 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.75 artışla 1,339.89 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.33 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.87 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.39 eksideydi.

ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmeler sürerken, küresel piyasalarda güç kaybeden dolar, iç piyasada yatay hareket ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, önümüzdeki yılın ortalarından itibaren, aşıların ve buna bağlı olarak sosyal mesafe etkilerinin de azalmasıyla, küresel ekonomik toparlanmanın güç kazanmasının beklendiğini vurguladı.

Fitch'in, yeni açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonomik büyüme için 2020 yılı öngörüsü "yüzde 4.4 küçülme"den, "yüzde 3.7 küçülme"ye revize edildi.

Raporde, 2021 yılı büyüme öngörüsü yüzde 5.2'den yüzde 5.3'e, 2022 yılı küresel büyüme beklentisi de yüzde 3.6'dan yüzde 4.0'e yükseltildi.

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, Covid-19 pandemisinde ikinici dalganın, yeni kısıtlamalar getirdiği için "küresel iyileşme yolunun beklenenden daha engebeli" olduğuna dikkat çekerek, "Ancak, aşı haberleri önümüzdeki iki yıldaki ekonomik görünüm için çok olumlu" dedi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.7902 lira ve en yüksek 7.8478 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4355 lira ve en yüksek 9.5159 lirayı gördükten sonra, 9.49 – 9.50 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.3973 lira ve en yüksek 10.4975 lirayı gördükten sonra 10.43 – 10.44 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20954 - 1.21341 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21230 düzeyindeydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzatıldı.

Buna göre, 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmaycak.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Öte yandan bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilecek.