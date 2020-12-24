BIST100, günü yüzde 0.59 yükselişle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,415 ve 1,432 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü 0.59 artışla 1,426.00 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.27 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 15 olan politika faizini 200 bazpuanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından dövizler 10 kuruş dolayında geriledi.

Farklı kuruluşlar tarafından yapılan anketlerde 150 bazpuan artış bekleniyordu. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngörmüştü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.5501 lira ve en yüksek 7.6740 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2095 lira ve en yüksek 9.3717 lirayı gördükten sonra, 9.24 – 9.25 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2442 lira ve en yüksek 10.4296 lirayı gördükten sonra 10.31 – 10.32 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21773 - 1.22164 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21909 düzeyindeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

TCMB açıklamasında, küresel ekonomiye ilişkin verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın sürdüğünü gösterdiği belirtilerek, "Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir" denildi.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergelerin de "iktisadi faaliyette güçlü bir seyre" işaret ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak, artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır" denildi ve şöyle devam edildi:

"İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

"Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

"Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

"Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

"TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."