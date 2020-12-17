BIST100, günü yüzde 0.50 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,392 ve 1,406 puanlar arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.50 artışla 1,399.36 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.06 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.22 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın "Hisse piyasalarında yorgunluk" başlıklı analizinde, "BIST100 endeksi yorgunluk belirtileriyle 1.400 seviyesinde dinlenme moduna geçti" denildi ve eklendi:

"Uzun süredir devam ettiği yükseliş hareketine bugün ara veren endeks günü ufak bir bant hareketi içerisinde tamamlamaya hazırlanıyor. Türkiye risk primlerinin ve dolar kurunun sert düştüğü günde borsalarda 30 milyar liranın üzerinde hacim oluştu ancak endeksler büyük yükseliş göstermedi.

"İnşaat ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksleri sırasıyla yüzde 1.38 ve yüzde 2.0 değer kazanırken, aracı kurumlar endeksi yüzde 1.5 değer kaybederek günün en çok kaybeden endeksleri arasında yer aldı.

"Bankaların yatay hareketi endeksin de yatay hareketinin en büyük sebeplerindendi. Günün en pozitif gelişme dolar kurunun 7.73 seviyesine kadar gevşemesi oldu."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.7253 lira ve en yüksek 7.8063 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,

- euro en düşük 9.4776 lira ve en yüksek 9.5563 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.5119 lira ve en yüksek 10.5837 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21811 - 1.22587 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22262 düzeyindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bırakması ve ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle euro ve sterlin başta olmak üzere, önde gelen para birimleri karşısında gerileyen dolar, yeni güne 7.80 doların altında başladı. Euro 1.22 dolar, sterlin de 1.35 dolar sınırını aştı.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Çarşamba günü yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, yüzde 0.00-0.25 düzeyindeki faizleri değiştirmediğini duyurdu.

Fed açıklamasında, FOMC'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri tutturulmasına ilişkin belirgin gelişmeler olana kadar, ayda en az 120 milyar dolarlık tahvil alımının sürdürülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in, ekonominin pandemi kayaklı krizden toparlanması için, gerektiğinde daha çok ya da daha uzun vadeli tahvil alma seçeneğine de hazır olduğunu söyledi.

Powell, Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülke ekonomisindeki toparlanma güçlenene kadar finansal piyasalara nakit para aktarma konusundaki kararlılığını belirtti ve gelecek yıl için olan ekonomik beklentilerini iyileştirdi.

Powell, gelecek yılın ortasına kadar koronavirüse karşı toplu bağışıklığın kazanılacağı ve ekonomik faaliyetin hızlanacağı konusundaki umudunu da dile getirdi.

Fed, 2020 yılı için olan gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) beklentisini Haziran ayında yapmış olduğu yüzde 6.5'lik küçülmeden, yüzde 2.4'lük daralmaya revize etti. Fed, gelecek yılki GSYH tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 4.2 büyümeye çıkardı.

Politika faizini %0 ile %0.25 aralığında sabit tutan Fed, tam istihdamı tesis etme ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmada "daha güçlü bir ilerleme" sağlanana kadar mevcut tahvil alım programına devam edeceğini belirtti.

DHA