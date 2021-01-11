BIST100, günü yüzde 0.29 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,522 ve 1,557 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.29 düşüşle 1,536.19 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.84 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.03 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 eksideydi.

ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yanında, Covid-19 krizinden toparlanma için hazırlanan yardım paketinin ekonomideki toparlanmayı hızlandıracağı beklentileriyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, iç piyasada da yeni haftanın ilk işlem gününde 7.50 liraya yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3310 lira ve en yüksek 7.5233 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9378 lira ve en yüksek 9.1437 lirayı gördükten sonra, 9.11 – 9.12 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.9403 lira ve en yüksek 10.1392 lirayı gördükten sonra 10.10 – 10.11 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21322 - 1.22285 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21445 düzeyindeydi.

Cari işlemler açığı, Kasım'da yıllık bazda 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara ve 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aynı dönemde 2.9 milyar dolar 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

TCMB verilerine göre portföy yatırımlarında, Kasım ayında 1 milyar 298 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Bu dönemde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolar net alış yaptı. Kasım'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler de 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Resmi rezervler de Kasım'da 145 milyon dolar azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 12.7'ye, istihdam da yüzde 43.6'ya geriledi.

Ekim döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki işsizler, önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye, işsizlik oranı da 0.7 puan azalış ile yüzde 12.7'ye geriledi. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0.9 puanlık azalışla yüzde 14.8'e düştü.

Aynı dönemde istihdam edilenler de 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişiye, istihdam oranı da 2.3 puan azalışla yüzde 43.6'ya geriledi.