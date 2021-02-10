BIST100, günü yüzde 0.20 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,536 ve 1,556 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.20 artışla 1,547.11 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.45 artıdaydı.

Olumlu açıklanan bilançolar, aşılamanın ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde hızlanabileceği, politika yapıcıların açıklayacağı canlandırma önlemlerine ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasıyla, dolar tüm para birimleri karşısında geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.0306 lira ve en yüksek 7.0894 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,

- euro en düşük 8.5302 lira ve en yüksek 8.5978 lirayı gördükten sonra, 8.55 – 8.56 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7395 lira ve en yüksek 9.7983 lirayı gördükten sonra 9.77 – 9.78 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20747 - 1.21442 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21323 düzeyindeydi.

Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yıllık bazda 0.4 puanlık düşerek yüzde 12.9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde tarım dışı işsizlik de 0.6 puanlık azalış ile yüzde 14.8'e geriledi.

Bu dönemde, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişiye, istihdam oranı da 2.7 puanlık azalış ile yüzde 42.9'a düştü.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 751 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 101 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 16.7'si tarım, yüzde 20.9'u sanayi, yüzde 6.2'si inşaat, yüzde 56.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Aynı dönemde işgücü 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 3.2 puanlık azalış ile yüzde 49.3'e geriledi.

Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla yüzde 25.4'e yükselirken, istihdam oranı ise 3.0 puan azalarak yüzde 29.6'ya geriledi. Aynı dönemde, işgücüne katılma oranı 3.6 puanlık azalışla yüzde 39.6 seviyesinde gerçekleşti.