BIST100, günü yüzde 0.14 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,529 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.14 düşüşle 1,540.59 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.39 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 eksideydi.

Citigroup, ABD'de tahvil getirilerinin yükselmesiyle gelişmekte olan piyasa para birimlerinin yeniden değer kaybına uğrayabileceklerine dikkat çekti. Hazine Salı günü düzenlediği 2 ve 5 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihraçları ile yaklaşık 5.5 milyar lira borçlandı ve toplam 45 milyar lira borçlanma öngörülen Şubat ayındaki borçlanma 27 milyar liraya ulaştı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9735 lira ve en yüksek 7.0600 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,

- euro en düşük 8.4098 lira ve en yüksek 8.5281 lirayı gördükten sonra, 8.41 – 8.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.6732 lira ve en yüksek 9.8037 lirayı gördükten sonra 9.67 – 9.68 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20305 - 1.21130 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20932 düzeyindeydi.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority - ESMA), bireysel yatırımcıları, sosyal medya üzerinden alınan verilere dayanarak yatırım yapmanın riskli olduğu uyarısı yaptı.

ESMA'dan yapılan açıklamada, yakın geçmişte ABD piyasalarında yaşanan "açığa satış çılgınlığı"na dikkat çekilerek, benzer bir gelişmenin Avrupa piyasalarında da yaşanabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, bir yatırımcının yatırım kararı vermeden önce güvenilir kaynaklardan yatırıma ilişkin verileri toplamasının "önemli bir adım" olduğunu anımsatılarak, aynı zamanda yatırımcıların yatırım hedeflerin belirlemelerinin, yatırım araçlarını çeşitlendirmelerinin ve olası zararlara karşı hazırlıklı olmalarının önemine dikkat çekildi.

Hisse senedi piyasalarındaki yüksek iniş-çıkışların büyük zarar riskleri taşıdığına da dikkat çekilen ESMA açıklamasında, aynı zamanda belirli hisseler üzerinde örgütlü hareketler ya da yanlış yönlendirici bilgilerin yayılmasının, piyasa manipülasyonu olarak işlem görebileceği uyarısı da yapıldı.

ESMA açıklamasında ayrıca, tüm yatırım önerilerinin, düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilebileceğine de işaret edildi.