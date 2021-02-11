BIST100, günü yüzde 0.10 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,543 ve 1,558 puan arasında dalgalandığı perrşembe gününü, yüzde 0.10 düşüşle 1,545.59 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.88 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.13 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.95 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 250 milyon dolar artışla 14.02 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2.1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolara geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.0082 lira ve en yüksek 7.0666 lirayı gördükten sonra, 7.02 – 7.03 lira aralığında,

- euro en düşük 8.5253 lira ve en yüksek 8.5845 lirayı gördükten sonra, 8.54 – 8.55 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7035 lira ve en yüksek 9.8041 lirayı gördükten sonra 9.72 – 9.73 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21135 - 1.21495 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21430 düzeyindeydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanması için uygulanmakta olan önlemlerin ve yardımların, gerek anlamda pandemiden tam olarak kurtulmadan önce durdurulamayacağı uyarısı yaptı.

New York Ekonomi Kulübü'nün toplantısında soruları yanıtlayan Powell, belirsizlik düzeyinin hala çok yüksek olduğunu ve bu nedenle, yardımların, zamanından önce geri çekilmesinin yanlış bir hareket biçimi olacağını vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme öngörüsünü yüzde 4.8 düzeyine yükseltti.

OPEC'in Şubat'a ilişkin aylık petrol piyasaları raporunda, "2021 yılında küresel GSYH büyümesinin, ABD'de yeni yardım paketinin yürürlüğe girmesi ve Asya ekonomilerindeki hız kazanan toparlanmanın desteğinde, önceki aydaki yüzde 4.4 düzeyinden yüzde 4.8'e yükseleceği öngörüldü" denildi.

OPEC öngörülerine göre 2021 yılında, ABD ekonomisinin yüzde 4.2'lik bir toparlanması, Euro bölgesi GSYH'nin yüzde 4.1 büyümesi öngörülüyor. Raporda ayrıca, Japonya ekonomisin yüzde 2.9 ve Çin ekonomisinin de yüzde 7.4 büyümesinin beklendiği belirtildi. OPEC raporunda, Hindistan için yüzde 7.5, Brezilya için yüzde 2.9 ve Rusya için de yüzde 3.0 büyüme öngörüldü.