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Ekonomi

BIST 100 günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü önceki kapanışa göre 356,10 puanlık artışla 79.199,41 puandan kapattı

08 Ağustos 2014 21:47

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,45 değer kazandı, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 0,04 yükseldi.

bloomberght'de yer alan habere göre güne ABD'nin Irak'ta terör örgütü IŞİD'e askeri müdahale edebileceği haberi ile sert düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalması ile gün içinde 77.751,04 puana kadar geriledikten sonra tepki alışları ile kayıplarını telafi ederek artıya geçti.

ABD hava kuvvetlerinin Irak'ta IŞİD güçlerine karşı saldırı düzenlemesine karşın gün içinde 79.464,95 puana kadar yükselen endeks, borsa kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi ve pazar günkü cumhurbaşkanı seçimi öncesinde 79.000 puan seviyelerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta Moody's açıklamalarının, cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının piyasanın açılışında etkili olabileceğini belirterek, perşembe günü açıklanacak ödemeler dengesi ve cuma günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini vurguluyor.

Perşembe günü açıklanacak cari işlemler açığına ilişkin gerçekleştirilen AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında cari işlemler açığının 3,89 milyar dolar olmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistler arasında haziran ayı cari işlemler açığına ilişkin beklentiler en yüksek 4,5 milyar dolar, en düşük ise 3,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı cari açık beklentilerinin ortalamasına (3,89 milyar dolar) göre mayıs ayında 52 milyar 636 milyon dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 51 milyar 734 milyon dolara düşeceği hesaplandı.

Cari işlemler açığı mayıs ayında 3 milyar 434 milyon dolar ve yıllıklandırılmış bazda 52 milyar 636 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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