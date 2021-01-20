BIST100, günü 0.28 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,552 ve 1,574 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.28 artışla 1,569.35 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.64, BIST Mali Endeks yüzde 0.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.

Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, hafta ortasında da bu düzeylerde hareket ediyor.

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.

Hazine dolar cinsi iki ihraçla 3.5 milyar dolar borçlandı; borçlanma tutarı Hazine hesaplarına 26 Ocak'ta girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İhraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon

oranı yüzde 4.75, getiri oranı yüzde 4.9 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5.875, getiri oranı ise yüzde 5.95 olarak gerçekleşmiştir" denildi ve eklendi:

"Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir. Tahvil dilimlerine toplamda 300'den fazla

yatırımcı, 15 milyar dolarının üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 33'ü ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Türkiye ve yüzde 6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.4269 lira ve en yüksek 7.4815 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9812 lira ve en yüksek 9.0885 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1505 lira ve en yüksek 10.2170 lirayı gördükten sonra 10.15 – 10.16 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21233 - 1.21586 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20969 düzeyindeydi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, faiz oranlarının önümüzdeki dönemde uzun bir süre daha düşük düzeylerde kalacağını söyledi.

ABD Senato'su Finans Komitesi'nde, Hazine Bakanlığı adaylık duruşmasında konuşan Yellen, bununla birlikte faizlerin yükselme riski de bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle "sürdürülebilir ve sorumlu bir politika" oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, coronavirus salgınının etkisini hafifletmeyi amaçlayan ekonomik canlandırma önlemlerinin sonuçlarından söz ederken, "Diğer ülkelerden yapılan araştırmalar, genellikle, zayıf ekonomiyi canlandırmak için piyasaya para sürmenin uzun vadede daha düşük bir borç yükü oluşturduğunu gösteriyor" diye ekledi.

İkinci yardım paketinin uygulanması için fazla mesai yaparak çalışacağını söyleyen Yellen, önümüzdeki aylarda aşı dağıtımını artırmak ve işsizlik yardımlarını artırmak için daha çok finansal desteklere gereksinim olduğunu söyledi.

ABD Senato'sunda Finans Komitesi'nde, Janet Yellen için Hazine Bakanlığı adaylık duruşması yapıldı.

"Eğer ek bir yardım paketini uygulamaya koyamazsak, ABD uzun süreli ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıyadır" diyen Yellen, hükümeti insanların coronavirus krizini aşmalarını destelemek için "büyük davranmaya" çağırdı.