BIST 100 2. seansa ilk seans kapanışın üzerinde başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi ikinci seansa, ilk seans kapanışının 15,54 puan üzerinde 83.279,30 puandan başladı.

Bloomberght'de yer alan habere göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ilk seans kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazanırken, dünkü kapanışa göre ise 938,72 puan ve yüzde 1,11 düşüş kaydetti.

Analistler, endekste 83.000 seviyelerinde güçlü destek olduğunu ve bu seviyelere yaklaştıkça küçük çaplı tepki alımları gözlendiğini ifade ederek, ikinci seansta ABD'de açıklanacak işsizlik başvuruları ve Chicago satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydediyor.