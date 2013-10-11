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Ekonomi

BİST 0,67 yükseldi, dolar günü 1,98'den kapadı

Dolar günü yüzde 0,23 değer artışı ile 1,98 TL'den kapadı

11 Ekim 2013 20:49

BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,67 artışla  76,148 puandan kapadı. Dolar ise, günü yüzde 0,23 değer artışı ile 1,98 TL'den kapadı.

ABD'de borç tavanının yükseltilmesi görüşmelerinde sağlanan ilerlemenin getirdiği iyimserlikle BIST bugün yükseldi; ancak uzun bayram tatili öncesinde yatırımcıların temkinli davranması alımları sınırladı. 

Düşük hacimli tepki alımları gözlenen BIST-100 Endeksi XU100 yüzde 0,71 yükselişle 76 bin176 puanda kapandı. Günü yüzde 0,7 artışla tamamlayan endeks 76 bin 176 puan oldu.

Bankacılık endeksi XBANK ise yüzde 0,9 yükseldi.

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