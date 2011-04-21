-BİSMİL'DEKİ OLAYLAR SORUŞTURULACAK DİYARBAKIR (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır Valiliği, Bismil'de meydana gelen olaylarda, göstericilerden dördünün yaralandığını, bunlardan birinin hastaneye sevki sırasında yaşamını yitirdiğini, iki kişinin tedavisinin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüğünü, bir kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi. Valiliğin açıklamasında, Bismil Cumhuriyet Savcılığının hemen adli tahkikata başladığı belirtildi. Diyarbakır Valiliğinin açıklaması şöyle: ''20 Nisan 2011 günü saat 14.00 sıralarında Bismil BDP ilçe binası önünde toplanan yaklaşık 750-800 kişilik yasadışı gösteri yapan ve ellerinde molotof, taş, havai fişek ve patlayıcı maddeler bulunan bir grubun Ziraat Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçtiği, Kadın Sığınma Evi önünde basın açıklaması yaptıkları, daha sonra grubun yeniden yürüyüşe geçerek Toprak Mahsulleri Ofisi önüne geldiği, buraya yönelik taşlı saldırıda bulunduğu, akabinde belirtilen noktaya 200 metre mesafede yer alan Kurtuluş İlköğretim Okulu önünde emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik yoğun bir şekilde molotoflu havai fişekli ve taşlı saldırıda bulunulması ve ikazlara rağmen yasadışı eylemlerine devam etmeleri üzerine, grubun dağıtılması için güvenlik güçlerince ve TOMA aracıyla müdahale edilmiştir. Söz konusu olaylarda yaşanan arbede sırasında göstericilerden dört kişi yaralanmış, yaralılardan bir kişi hastaneye sevki sırasında yaşamını yitirmiş, iki kişinin tedavisine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmekte, bir kişi ise taburcu olmuştur.'' Açıklamada, olaylarla ilgili Bismil Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikata hemen başlandığını, soruşturma ve inceleme sonrasında olayların nasıl gerçekleştiğinin açık ve net bir şekilde ortaya çıkarılacağı kaydedildi. -ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI- Diyarbakır'da özel halk otobüsüne molotofkokteyli atıldı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Dicle Üniversitesine gitmekte olan Cihan Ereli yönetimindeki 21 H 086 plakalı özel halk otobüsüne, Fiskaya mevkisinde seyir halindeyken bir grup gösterici molotofkokteyli attı. Sürücü Ereli, saldırı üzerine gaza basınca otobüs, bir direğe çarparak durdu. Olayda yaralanan sürücü Ereli, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Otobüste çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.