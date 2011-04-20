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BİSMİL'DEKİ PROTESTODA 1 ÖLÜ BİSMİL (A.A)

20 Nisan 2011 19:49

-BİSMİL'DEKİ PROTESTODA 1 ÖLÜ BİSMİL (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde izinsiz gösteri sırasında çıkan olaylarda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şentepe Mahallesi'nde bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için toplanan bir grup, yasa dışı slogan atarak, yürüyüşe geçti. Polisin uyarısına rağmen yürüyüşe devam eden gruptan bazı kişiler, güvenlik güçlerine taş ve motolofkokteyli ile saldırdı. Bunun üzerine güvenlik güçleri gruba basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. Olayda ilk bilgilere göre, İbrahim Oruç (26), Gültekin Kuşlu (26) ve Abdulkerim Gümüş (17) yaralandı. Yaralılar Bismil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Oruç  yolda hayatını kaybetti.  Yaralı Gültekin Kuşlu (26) Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, diğer yaralı Abdulkerim Gümüş (17) ise Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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