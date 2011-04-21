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BİSMİL'DEKİ ÖLÜME SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A)

21 Nisan 2011 14:17

-BİSMİL'DEKİ ÖLÜME SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A) - 21.04.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen izinsiz gösterilerde çıkan olayda ölen İbrahim Oruç'un göğüsünün sol tarafına isabet eden tek mermiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şentepe Mahallesi'nde dün bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için toplanan grubun çıkardığı olayda yaşamını yitiren İbrahim Oruç'un yapılan otopsisi sonucunda, göğüsünün sol tarafına isabet eden ve tabancadan atılan bir kurşun sonucu ölümünün gerçekleştiği belirlendi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, Oruç'un ölümü ile ilgili olarak sorumluların tespiti için soruşturma başlattı. Bu arada, İbrahim Oruç'un cenazesinin bugün Diyarbakır'dan Bismil ilçesine götürülerek, orada toprağa verileceği belirtildi. Bismil'de dün bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için toplanan grubun çıkardığı olaylarda İbrahim Oruç hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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