-Bismil'de hain saldırı: 2 polis yaralı BİSMİL (A.A) - 26.12.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen hain saldırıda 2 polis yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde henüz plakası belirlenmeyen bir otomobilden devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda 2 polis yaralandı. Biri ağır yaralı olan 2 polis memuru, Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ve Bismil Kaymakamı Harun Başıbüyük olay yerinde incelemede bulundu. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Mustafa Sağlam, saldırıda biri ağır 2 polis memurunun yaralandığını, saldırganların yakalanmasına çalışıldığını söyledi.