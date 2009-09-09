Bismil'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Fatih Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle Subaşı ve Önal ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Akif Önal (31), Hamit Önal (58) ve Abdülaziz Önal Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Durumu ağır olan Abdülaziz Önal, Diyarbakır'a sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2 aileye mensup bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.



