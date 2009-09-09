Bismil'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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|Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı
kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Fatih
Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle Subaşı ve Önal ailelerinin bireyleri
arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan
Akif Önal (31), Hamit Önal (58) ve Abdülaziz Önal Bismil Devlet Hastanesine
kaldırıldı.
Durumu ağır olan Abdülaziz Önal, Diyarbakır'a sevk edilirken
yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 2 aileye mensup bazı kişilerin
gözaltına alındığı
bildirildi.