Bisküvi kutusundan esrar ve metamfetamin çıktı

Van'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu sığınmacının eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Afganistan uyruklu kişinin eşyaları arasında bulunan bisküvi kutusunun içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.



Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan vatandaşı gözaltına alındı.

(DHA)