T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bisküvi kutusundan esrar ve metamfetamin çıktı

Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Afganistan uyruklu kişinin eşyaları arasında bulunan bisküvi kutusunun içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

30 Aralık 2018 15:58

Van'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde seyahat eden Afganistan uyruklu sığınmacının eşyalarının arasındaki bisküvi kutusuna gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Afganistan uyruklu kişinin eşyaları arasında bulunan bisküvi kutusunun içerisine gizlenmiş 1 kilo 20 gram esrar ile 420 gram metamfetamin ele geçirildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan vatandaşı gözaltına alındı. 

(DHA)

ETİKETLER

jandarmavan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24