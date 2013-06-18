Kırgızistan'daki Amerikan üssü kapatılıyor

Kırgızistan'da 2001'den beri faaliyet gösteren ABD askeri hava üssünün kapatılmasını öngören kanun tasarısı meclisin onayına sunuldu.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden gelen açıklamalara göre, tasarıda, ABD'nin Transit Sevkiyat Merkezi'nin Manas Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyeti ile ilgili olarak Kırgız ve ABD hükümetleri arasında 22 haziran 2009'da Bişkek'te imzalanan işbirliği anlaşmasının feshedilmesi öngörülüyor.

Başbakan Jantoro Satıbaldiyev, aldıkları kararın anayasal çerçevede alındığı belirtilirken, feshedilecek anlaşmada hava üssünün kullanım süresinin 11 Temmuz 2014'te son öngörüldüğü anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev daha önce, ABD ve İran arasında olası bir savaş halinde ülkesindeki askeri üssün İran füzelerinin hedefi olabileceği yönündeki endişesini dile getirmiş, ABD askeri hava üssünün 2014'te sona erecek kira anlaşmasının uzatılmayacağını belirtmişti.

Kırgız hükümeti, üssün kapatılması için Birleşik Devletler'e 180 gün önce bilgi verileceğini açıklamıştı.