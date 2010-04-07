Bişkek'te yağmalamaların önüne geçilemiyor

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Devrik Kırgız başkandan dünyaya çağrı













Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dükkan sahiplerinin yağmacıların üzerine ateş açması sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.





Bişkek'te karanlığın çökmesiyle panik havası başlarken, kentin dört bir tarafında polis ve dükkan sahipleri zaman zaman yağmacılarla çatışıyor ve aralıklarla otomatik silah sesleri duyuluyor. Başkentin merkezindeki dükkan, kafe ve eğlence merkezleri ile devlet kurumlarının yanı sıra şehir dışındaki ilçelerde yağmalama olayları olduğu ifade ediliyor.







Görgü tanıkları, Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in yağmalanarak ateşe verilen evine komşu evlerin de yağmacıların hedefi haline geldiğini ve yağmacıların girdiği bir müstakil evin sahibini öldürdüğünü söylediler.







Geçici hükümetin İçişleri Bakanı Bolot Şerniyazov'un yağmacıların vurulması emrini vermesinden birkaç dakika sonra başkent polisinin harekete geçtiği belirtildi.









Bişkek'teki çatışmalarda 75 kişi hayatını kaybetti











Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün (7 Nisan 2010) polis ile göstericiler arasında 12 saat süren çatışmalarda ölenlerin sayısı 75, yaralananların sayısı da 320 dolayında.





Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade eden yetkililer, vatandaşların kan bağışı için sağlık merkezlerine akın ettiğini söylediler. Bişkek'teki Amerikan askeri hava üssü de başkentteki polikliniklere tıbbi malzeme ve ilaç yardımında bulundu.











'Yağmacılara ateş açılabilir'







Ülkede muhalif Ata-Meken Partisinin lideri Ömürbek Tekebayev'in yardımcısı olan Şerniyazov, Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, "güvenlik güçlerinin, şu anda Bişkek'te asayişi sağlamak için yağmacılara ateş açabileceği yönündeki emri onayladığını" söyledi.













Rusya vatandaşlarını korumak için 150 paraşütçü gönderdi











Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov'un yaptığı açıklamada, Medvedev'in Kırgızistan'daki Rus aileleri koruması için Kırgızistan'ın "Kant" üssüne 150 paraşütçü asker gönderilmesi talimatı verdiğini söylediğini duyurdu.





Makarov, Medvedev'in Kant askeri üssüne Rus ailelerin korunması için gönderme kararı aldığı 150 paraşütçü askerin, yerel saatle 14:00'te (TSİ 13:00) iL-76 tipi uçakla hareket ettiğini söyledi.







Rus Itar-Tass ajansı da, Genelkurmay kaynaklarına dayandırarak yayımladığı haberde, gönderilen askerlere taarruz tüfekleri, makineli tüfek ve keskin nişancı tüfekleri verildiğini aktardı.







Haberde, bu askerlerin görevlerinin Kant askeri üssünü, buradaki personelin ailesini ve uçaklara ait teknik malzemelerin korunmasıyla sınırlandırıldığı kaydedildi.











Geçici hükümetin başkanı Roza Otunbayeva









Kırgızistan'da 3 gün süren çatışmaların ardından Başbakan Daniyar Üsenov hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. 4 bakandan oluşan geçici hükümetin başına, eski Dışişleri Bakanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Roza Otunbayeva getirildi.











BM VE AGİT'ten Kırgızistan'a özel temsilci











BM Genel Sekreteri Ban, Viyana'da yaptığı açıklamada, Slovakya'nın eski Dışişleri Bakanı Jan Kubis'in BM özel temsilcisi olarak yarın Kırgızistan'a gideceğini bildirdi. Ban, AGİT'in de Kırgızistan'a bir temsil göndereceğini kaydetti.







Kırgızistan'da itidal çağrısında bulunan ve bütün bu şiddetten derin kaygı duyduğunu belirten Ban, birkaç gün önce ziyaret ettiği bu ülkenin havasında gerilimi hissettiğini ve sıkıntının aylar öncesinden oluşmaya başladığını söyledi.











'Sarayın radyatörlerini söküp okullara takacağız'













Kırgızistan'da Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev'in iktidarını deviren muhalefet, Bakiyev'e karşı öfkesini dile getirirken, okul müdürü olduğunu söyleyen Nurali Baymatoviç, "Bakiyev iktidarı halktan çaldı, şimdi de halk iktidarı aldı" diye konuştu.







Bakıyev'in yağmalanan evindeki radyatörleri söken Baymatoviç, radyatörleri okullara takacaklarını bildirdi. Baymatoviç, "Radyatörleri okullara takıp, Kırgız çocuklarının geleceklerini hazırlamaya yardım edeceğiz. Onun için yaptığımız tam olarak yağma olarak nitelendirilemez" dedi.





Devrik iktidarın halkın sabrını çok zorladığını belirten Baymatoviç, "Sonunda patlama oldu" diye konuştu.







Bakıyev'in eşinin mücevherlerle çekilmiş, yırtılmış bir resmini kalabalığa gösteren bir gösterici, "Halk zor geçinirken, bakın Bakıyev'ler nasıl yaşıyormuş, resimdeki şu elmaslara bir bakın" diye bağırdı.











Kazakistan ve Özbekistan sınırları kapattı











Dünkü olayların ardından Kazakistan ve Özbekistan Kırgızistan'la sınırlarını kapattı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, alınan kararın Kazak vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacı taşıdığını bildirdi.





Kırgızistan'daki olaylar sırasında ilk belirlemelere göre 1 Kazak vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade eden Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Askar Abrahmanov, 26 yaşındaki Kazak vatandaşının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşadığını, buradaki protesto gösterileri sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.







Kazakistan'da yaşayan Kırgız vatandaşlarının da isterlerse kendi ülkelerine gidebileceğini ifade eden yetkililer, bunun dışındaki geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.









Putin, Otunbayeva ile görüştü











Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da meclisi feshettiğini açıklayan geçici hükümetin başkanı Roza Otunbayeva ile telefonda görüştü.





Putin'in sözcüsü, Otunbayeva'nın telefon görüşmesinde Kırgızistan'ın tamamıyla kontrolü altında olduğunu söylediğini belirtti.





Başkanlık Sarayı düştü, Bakiyev başkenti terk etti!











Öte yandan, Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev'in, can güvenliğini sağlamak amacıyla başkent Bişkek'i terkettiği bildiriliyor. Bakiyev'in güneydeki Celalabad kentine gittiği, halkı kuzeye yürümek için toplamaya çalıştığı belirtiliyor.





Muhalefet lideri Roza Otunbayeva, meclisi feshettiklerini, ülkeyi 6 ay süreyle yönetecek geçici hükümeti kurduklarını duyurdu.





Amerika ve Rusya'nın üsleri korunacak









Yeni anayasa hazırlayacaklarını söyleyen muhalif lider, ülkedeki Amerikan ve Rus üslerininse aynen korunacağını vurguladı.









'Düzen sağlayıcı birlikler kuruldu'









Ayrıca muhalefet, SSCB dönemindeki KGB'nin yerel biriminin devamı olan Kırgızistan gizli servisinin merkez binasını ele geçirdi.

AP'nin haberine göre, gizli servis başkanının makamına oturan muhalif liderlerden Keneşbek Duişebayev, bütün yetkileri üstlenerek, telefonla emirler vermeye başladı. Duişebayev'in, özel kuvvet komandolarına da bazı emirler verdiği bildirildi. AP'ye bir açıklama yapan Duişebayev, ''Sokaklarda düzeni sağlayacak birlikler kurduk'' dedi.





Başkanlık Sarayı hedef alındı







Geçici hükümetin kurulduğu haberi öncesi, başkent Bişkek'te muhalefet lideri Ömürbek Tekebayev, Ala Too meydanına gelerek, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, meydanın yanında bulunan ve yaklaşık 4 saat alev alev yanan Başsavcılık binasından, göstericiler dosyaları ve teknik malzemeleri götürmeye devam etti.

Devlet Başkanlığı Sarayı yağmalanırken binadan dumanların yükseldiği, başkentin çeşitli mahallelerinden de silah sesleri geldiği, ülkenin farklı kentlerinden gelen muhalefet yanlısı göstericilerin "uzun süredir yemek yemediği" de belirtimişti.Geçici hükümetin lideri Roza Otunbayeva ise taraftarlarına yemek dağıtmak üzere çalışmaların sürdüğünü duyurmuş, Bişkek'te bir alışveriş merkezini yağmalama girişiminde bulunan gruba da ateş açılmıştı.

Meclis Başkanı Zaynidin Kurmanov da, meclis binasının yağmalandığını açıklarken, Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in evinin de yağmalandığı iddiası basında yer almıştı





Putin iddiaları reddetti











Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kırgızistan yetkilileri ve muhalefeti itidalli olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırdı.

Rusya'nın Kırgızistan'daki olaylarda parmağı olduğu iddialarını reddeden Putin, RIA ajansına yaptığı açıklamada, ''Ne Rusya ve ne de Rusya yetkililerinin Kırgızistan'da olanlarla herhangi bir ilgisi var'' dedi.





Beyaz Saray: Endişe duyduk











Bu arada, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kırgızistan'daki olayların endişe ile izlendiği belirtilerek, taraflardan itidalli davranmaları istendi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Mike Hammer, ''Durumu yakından takip ediyoruz. Şiddet ve yağma haberlerinden endişe duyduk ve bütün tarafları şiddetten kaçınmaya ve itidalli davranmaya çağırıyoruz'' dedi.