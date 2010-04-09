Bişkek'te Türk mağazaları da yağmalandı

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Bakiyev: Ateş açılması emri vemerdim

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Nejat Akçal, Kırgızistan'ın başkentindeki olaylarda ölen ve yaralananlar arasında Türk vatandaşının bulunmadığını söyledi.Büyükelçi Akçal, Kırgızistan'daki son gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini belirterek, büyükelçilik binasında kriz masası oluşturduklarını, başkentteki Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunduklarını kaydetti.Akçal, ülkedeki belirsizliğin sürdüğünü, geçici hükümet kurulduğunu ve şu ana kadar Calalabad eyaletinde bulunan Devlet Başkanı Kurmanbet Bakiyev'in istifa etmediğini söyledi."Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın bir an önce iç istikrara kavuşmasının Türkiye'nin en büyük dileği olduğunu" belirten Akçal, Türkiye ve Türk Büyükelçiliği olarak Kırgızistan'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.Bişkek'te çok sayıda Türk iş adamına ait işyerinin yağmalandığını, buraların büyük hasar gördüğünü kaydeden Büyükelçi Akçal, kentte yaşayan Türklerden, dikkatli olmalarını istediklerini söyledi.THY bürosunun zarar görmediğini ifade eden Akçal, ancak Demirbank'ın ATM'lerinin hasara uğradığını, birçok Türk mağazasının yağmalandığını belirtti.Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, onlarca kişinin öldüğü olayların ardından, kendisinin ateş açılmasına yönelik bir emir vermediğini söyledi.Bakiyev, istifa etmesi için bir neden görmediğini de yineledi. Bakiyev,Kırgızistan'daki gelişmelerde ABD veya Rusya'nın izninin olduğuna inanmadığını savundu.Bakiyev'in 33 yaşındaki oğlu Maksim Bakiyev'in ABD'de bulunduğu belirtilirken, ülkedeki tüm güvenlik birimlerini kontrol eden Maksim'in ağabeyi Canıbek Bakiyev'in nerede olduğu bilinmiyor. Geçici hükümetin Başsavcısı Azimbek Beknazarov, Canıbek Bakiyev'in arandığını açıkladı.Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in altı kardeşinden biri Almanya Büyükelçisi, diğeri de Çin Büyükelçiliği'nde katiplik görevinde bulunuyor. Bakiyev'in diğer kardeşleri de Calalabad eyaletinde yerel yönetimlerde çeşitli görevler üstlenmiş durumda.Öte yandan, başkent Bişkek'te muhalefetin kurduğu geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Almazbek Atambayev Rusya ile temaslara başladı.Kırgızistan'da muhaliflerin 7 Nisan'da başlattığı gösteriler iktidarın devrilmesiyle sonuçlanmış, yaşanan olaylarda 75 kişinin öldüğü açıklanmıştı.