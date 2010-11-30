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Dünya

BİŞKEK'TE PATLAMA BİŞKEK (A.A) 

30 Kasım 2010 10:46

-BİŞKEK'TE PATLAMA BİŞKEK (A.A) - 29.11.2010 - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 7 Nisan olaylarıyla ilgili duruşmaların yapıldığı Spor Sarayı'nın yanında patlama meydana geldi. Patlamada, iki polis hafif yaralandı. Bişkek Spor Sarayı'nın yakınlarındaki bir kanalizasyon kapağında, yerel saatle saat 09.00 sıralarında, el yapımı bir bomba patladı. Devrik lideri Kurmanbek Bakiyev'in yanı sıra 28 kişinin yargılandığı duruşmaya bir saat kala meydana gelen patlamanın ardından bugünkü duruşmanın iptal edildiği belirtildi.  Güvenlik uzmanları, alanda köpekleriyle bomba arama çalışmalarını yapıyor.

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