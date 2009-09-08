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Bisikletten düşen çocuk öldü

08 Eylül 2009 15:25

Karaman'da bisikletten düşen 15 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde Akçaşehir İlköğretim Okulu önünde 15 yaşındaki Ahmet Dane, bisikletiyle gezerken bir anda düştü ve kalkamadı.

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yetkililer, çocuğun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Dane'nin cenazesi, otopsi için Konya'ya gönderildi.

 

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