-BİSİKLETTE HOLLANDALI SPORCU ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Ankara'da devam eden 2010 Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 23 yaş altı bayanlar kategorisinde Hollandalı sporcu Noortje Tabak, birinci oldu. Anıtpark önünde başlayıp Fevzi Çakmak Caddesi, Beşevler, Alparslan Türkeş Caddesi, Söğütözü Caddesi ve Beştepe güzargahındaki 13,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen bugünkü yarışta 23 yaş altı bayanlar, Avrupa Şampiyonu olabilmek için mücadele etti. Bu kategoride 81 sporcu, 13,5 kilometrelik parkurda 9 tur atarak yarışı tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan 121,5 kilometrelik parkuru 03.08,21'lik derece ile ilk sırada tamamlayan Hollandalı sporcu Noortje Tabak, Avrupa Şampiyonu oldu. Ukrayna'dan Lesia Kalitovska aynı derece ile ikinci, Litvanya'dan Ausrine Trebaite 03.08,22'lik dereceyle üçüncü oldu. Bu kategoride mücadele eden 4 Türk sporcu yarışı tamamlayamadı. Yarışın ilk turunda Duygu Çokal mide bulantısı geçirince hastaneye kaldırıldı. Saniye Sezer yarışı ilk turda terk ederken 5. turda 2 lastiği birden patlayan Mehtap Demirci, yarıştan çekildi. 8. turda Gül Çelebi, diskalifiye olarak yarışma dışı kaldı. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini, Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Wojciech Walkiewicz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Gençlik Spor Mali İşler Daire Başkanı Levent Kayış verdi. Bu arada, yarış boyunca zaman zaman kazalar yaşanırken, sporcular kazaları küçük sıyrıklarla atlattı. Basın mensuplarını taşıyan bir minibüs ise kontrolden çıkarak kaldırımda yarışı izleyen bir kadına çarptı. Hafif yaralanan kadın hastanede müşahade altına alındı. Şampiyona, yarın genç bayanlar ve 23 yaş altı erkekler yarışlarıyla sona erecek.