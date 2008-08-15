Bisiklette erkekler'de zafer İngiltere'nin

Laoshan Velodromu'ndaki oyunların bisiklet pist müsabakalarının ilk gününde yapılan erkekler takım sprint mücadelesine, 13 takım katıldı.

Chris Hoy, Jason Kenny ve Jamie Staff'dan kurulu İngiltere, elemeleri ilk sırada tamamladıktan sonra, 3 tur üzerinden yapılan final yarışında da başarısını sürdürdü ve 43.128 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Bu dalda gümüş madalya, 43.651 saniyelik dereceyle Fransa, bronz madalya da 44.014 saniyelik dereceyle Atina-2004'ün altın madalyalı ekibi Almanya'nın oldu.

Oyunlarda bisiklet pist yarışmalarına, yarın TSİ 12.45'den itibaren erkekler puanlı yarış, erkekler 4 kilometre bireysel takip ve erkekler keirin eleme ve finalleriyle devam edilecek.