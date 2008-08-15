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Spor

Bisiklette erkekler'de zafer İngiltere'nin

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bisiklette pist yarışmaları başlarken, ilk günde yapılan erkekler takım sprint yarışmasında, İngiltere altın madalya aldı.

15 Ağustos 2008 03:00

 

Laoshan Velodromu'ndaki oyunların bisiklet pist müsabakalarının ilk gününde yapılan erkekler takım sprint mücadelesine, 13 takım katıldı.

 

Chris Hoy, Jason Kenny ve Jamie Staff'dan kurulu İngiltere, elemeleri ilk sırada tamamladıktan sonra, 3 tur üzerinden yapılan final yarışında da başarısını sürdürdü ve 43.128 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

 

Bu dalda gümüş madalya, 43.651 saniyelik dereceyle Fransa, bronz madalya da 44.014 saniyelik dereceyle Atina-2004'ün altın madalyalı ekibi Almanya'nın oldu.

 

Oyunlarda bisiklet pist yarışmalarına, yarın TSİ 12.45'den itibaren erkekler puanlı yarış, erkekler 4 kilometre bireysel takip ve erkekler keirin eleme ve finalleriyle devam edilecek.

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