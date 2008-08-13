Bisiklette altın Armstrong'un

Tempo24-







25 sporcunun katıldığı 23.5 kilometrelik parkurda yapılan yarışmada, 35 yaşındaki 2006 yılının Dünya Şampiyonu Kristin Amstrong, 34.51.72'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Amstrong böylece, ABD'ye oyunlar tarihinde bisiklette bayanlar kategorisinde 2. altın madalyasını kazandırmış oldu.



Yarışmada Amstrong'un 24.29 saniye arkasından İngiliz Emma Pooley ikinciliği alırken, Atina-2004'ün bronz madalyalı ismi ve kariyerinde 2 dünya şampiyonluğu bulunan İsviçreli Karin Thurig de Amstrong'un 59.27 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

