-BİSİKLETSİZ BİSİKLETÇİ ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Balıkesir'de yaşayan milli bisikletçiler Duygu Çokal ile Seda Öztürk, sponsor ve kulüp ararken, son Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden ve ardından bisikletsiz kalan Pelin Çevik ise yarışabileceği bir bisiklet arıyor. Spor yaşamlarını sürdürebilmek için bireysel çalışmalar yürüten ve bu kapsamda Ankara'ya gelen sporculardan 19 yaşındaki Duygu Çokal, yaptığı açıklamada, gençler ve büyükler kategorisinde milli takım forması giydiğini anımsattı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi de olan Duygu, daha önce Balıkesir Gençlik Spor Kulübünde yer almasına karşın şu an kendi imkanlarıyla ferdi olarak yarışmalara gitmeye çalıştığını dile getirdi. Kulüp ve sponsor sıkıntısı yaşadığını belirten Duygu, ''Ferdi olarak yarışmalara katıldığım için federasyon sporu bırakmayayım diye bisiklet verdi. Kendi imkanlarımla yarışıyorum. Ancak bunu her zaman karşılayamıyorum. Balıkesir'de başta belediye olmak üzere bir çok kuruluş ve özel şirkete gittik. Kimse yardımcı olmadı. 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatlarını hedefliyorum. Daha 6 yılım var. Bu süre içinde kendimi geliştireceğim. Bu şartlarda 2012 Londra Olimpiyatları benim için çok zor. Şu an takımım bile yok. Ocak ayından beri kendime kulüp ve sponsor arıyorum'' diye konuştu. Genç milli bisikletçi Seda Öztürk de Balıkesir Gençlik Spor Kulübü adına yarışmalara katıldığını kaydetti. Yarışmalara giderken harcırah sorunu yaşadığını anlatan Seda, ''Kulüp bazen borç veriyor. Federasyondan harcırah kazandığımda parayı tekrar kulübe ödüyorum. Eğer harcırah elde edemezsem, kulüp sonraki yarışmaya göndermiyor'' diyerek içinde bulunduğu durumu dile getirdi. Genç sporculardan lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Pelin Çevik ise 2009 yılının Ekim ayında Sakarya'da yapılan Türkiye sezon sonu yol yarışında üçüncülük elde ettiğini kaydetti. Lisansının Balıkesir Gençlik Spor Kulübünde bulunduğunu, ancak bisikletinin olmadığını dile getiren Pelin, ''Genç bayanlarda Türkiye üçüncülüğüm var. Şu an yarışmalara katılacak bisikletim bile yok. Dolayısıyla sporu bırakma noktasına geldim. İmkansızlıklar içindeyim'' diye konuştu.