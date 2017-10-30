Bisikletli kadın Trump'a orta parmağını gösterdi

Bir kadın bisikletli, ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun yanından geçtiği sırada orta parmağını göstererek hareket çekti.

Trump, geçen cumartesi konvoyuyla birlikte Virginia'daki Ulusal Golf Kulübü'nden ayrıldığı sırada, yanından geçen bir kadın bisikletlinin müstehcen 'el hareketine' maruz kaldı.

Trump'a eşlik eden gazetecilerin aktardığına göre konvoy kulüpten ayrıldığı sırada, baş parmaklarıyla zemini işaret etmek suretiyle hoşnutsuzluğunu gösteren iki yayayla karşılaştı.

Olaya tanık olan muhabirler durumu şöyle özetledi:

“Daha sonra beyaz tişörtlu, kasklı bir kadın bisikletli, kendisini sollayan konvoya orta parmağını gösterdi. (…) Konvoy yavaşladığında bisikletli konvoya yetişti ve farklı bir yöne dönene kadar orta parmağını göstermeye devam etti.”