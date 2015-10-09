Bisikletli başkandan yolsuzluk istifası

Son dönemde hakkındaki bazı yolsuzluk iddiaları nedeniyle baskı gören ve kendi partisi de dahil büyük destek kaybı yaşayan Roma Belediye Başkanı Ignazio Marino görevinden ayrıldı.

Ülke gündeminde son dönemde hakkındaki iddialar fazlaca yer bulan ve yoğun baskıyla karşılaşan Roma'nın makam arabası yerine genellikle bisiklet kullanan belediye başkanı Marino, hem belediye meclisi hem de kendi partisinin desteğini yitirince akşam saatlerinde istifasını açıkladı.

Hem Philadelphia seyahati hem de Roma Belediyesi'ne adına olan kredi kartından yaptığı bazı yemek harcamalarını kamuoyuna açıklamakta sıkıntı çeken belediye başkanının gördüğü bu baskılar partisinin de tepkisini çekti.

Koalisyon iktidarının büyük ortağı olan partisi Demokrat Parti'den akşam saatlerinde başkanın bir adım geri çekilmesini belirten sinyaller gelince Marino için istifa kaçınılmaz hale geldi.

Destekçiler ve aşırı sağcılar

Bu arada, Marino'nun istifa edip etmeyeceği gün boyu merak konusu olurken, belediye başkanının bu görevde kalmasını isteyen destekçileri ile bir an önce istifa etmesini ve seçimlere gidilmesi gerektiğini savunan aşırı sağcı "Casapound" grubu da olmak üzere karşıt görüşlüler, belediye binasının olduğu Campidoglio meydanında eylem yaptı.

Casapound grubu meşaleler yakarak, başkanı istifaya çağırırken, diğer grup ise "Dayan Marino" yazan dövizlerle destek verdi.