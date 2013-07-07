Bisikletli 3. köprü eylemine TOMA'lı önlem

Üçüncü köprüyü protesto etmek için, pedal çeviren bir grup önce polis, sonra jandarma engeline takıldı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nda dün saat 09.30’da toplanan Büyükdere Çelik Gülersoy Forumu ve Yeniköy Forumu üyesi 70 bisikletli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü nedeniyle kesilen ağaçlara dikkat çekmek için Sarıyer’in Garipçe Köyü’ne gitmek için yola çıktı. Sarıyer’e geldiklerinde grubun önünü polis ekipleri kesti.

'Buralar hep dutluktu'

Sarıyer Deniz Otobüsü Terminali önünde “Köprü değil orman insanca yaşam” ve “Buralar hep dutluktu” yazan pankartlar açan bisikletliler adına konuşan Ali Yıldırım şunları söyledi: “Nüfusu 14 milyona dayanan bu şehirde biraz olsun temiz hava soluyabilmemiz için doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. 3. Köprüye karşı doğayı savunmalıyız. Ses verelim ki ileride daha fazla orman için ‘Buralar hep dutluktu’ denmesin. Garipçe köyüne gidip bu katliam için temel atma töreni yapılan yerde toplanacağız.”

Bisiklete karşı TOMA

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından bisikletli grubun geçişine izin verdi. Garipçe Köyü girişine kadar gelen bisikletliler burada ise TOMA destekli Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. TOMA’lı jandarmalar ve bisikletliler bir süre karşılıklı bekledi. Daha sonra açıklama yapan grup dağıldı.