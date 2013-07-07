T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bisikletli 3. köprü eylemine TOMA'lı önlem

İstanbul Boğazı’na yapılacak üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim’i protesto etmek isteyen 70 bisikletli, önce polis ardından da jandarma engeline takıldı

07 Temmuz 2013 19:40

Üçüncü köprüyü protesto etmek için, pedal çeviren bir grup önce polis, sonra jandarma engeline takıldı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nda dün saat 09.30’da toplanan Büyükdere Çelik Gülersoy Forumu ve Yeniköy Forumu üyesi 70 bisikletli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü nedeniyle kesilen ağaçlara dikkat çekmek için Sarıyer’in Garipçe Köyü’ne gitmek için yola çıktı. Sarıyer’e geldiklerinde grubun önünü polis ekipleri kesti.

 

'Buralar hep dutluktu'

 

Sarıyer Deniz Otobüsü Terminali önünde “Köprü değil orman insanca yaşam” ve “Buralar hep dutluktu” yazan pankartlar açan bisikletliler adına konuşan Ali Yıldırım şunları söyledi: “Nüfusu 14 milyona dayanan bu şehirde biraz olsun temiz hava soluyabilmemiz için doğal kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız. 3. Köprüye karşı doğayı savunmalıyız. Ses verelim ki ileride daha fazla orman için ‘Buralar hep dutluktu’ denmesin. Garipçe köyüne gidip bu katliam için temel atma töreni yapılan yerde toplanacağız.”

 

Bisiklete karşı TOMA

 

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından bisikletli grubun geçişine izin verdi. Garipçe Köyü girişine kadar gelen bisikletliler burada ise TOMA destekli Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. TOMA’lı jandarmalar ve bisikletliler bir süre karşılıklı bekledi. Daha sonra açıklama yapan grup dağıldı.

ETİKETLER

üçüncü köprüeylemyavuz sultan selimbisiklettomajandarmapolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24