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Dünya

BİSİKLETLE TIRMANMA REKORU ANKARA (A.A)

04 Ekim 2010 14:04

-BİSİKLETLE TIRMANMA REKORU ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Polanyalı bisikletçi Krytian Herba, 202 metre yüksekliğindeki bir gökdelene bisikletiyle tırmanarak ilginç bir rekora imza attı.  Herba, Avusturya'nın başkenti Viyana'nın en yüksek gökdeleni olan 48 katlı Milenyum Kulesinde yaptığı gösteride, birçok kişinin sadece bakarken bile nefesini kesen merdivenleri 18 dakika 9 saniye gibi kısa bir sürede, hem de bisikletiyle çıktı. Sporcu, böylece bisikletiyle 202 metrelik gökdelene en kısa sürede çıkan kişi olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi de başardı. 

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