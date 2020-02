Bisikleti ile kamyona çarpan çocuk yürekleri ağza getirdi… O anlar kamerada

ANKARA,(DHA) – Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşandığı belirtilen kazada, bisiklet sürerken bir yandan da çevresine bakan çocuklardan birinin hızla park halindeki bir kamyona çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde kafalarında kask bulunmayan iki çocuğun bisiklet ile rampa aşağı ilerlerken bir yandan da etraflarına baktıkları görülüyor. Çocuklardan biri park halindeki kamyonu son anda fark ediyor ancak çarpmaktan kurtulamıyor. Çarpmanın etkisi ile kamyonun sarsılıyor. Görüntülerde kaza sonrası çevreden vatandaşların hızla çocuğun yanına koştukları görülüyor.



An be an güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yaralı çocuğun sağlık merkezine götürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

///// Güvenlik kamerası

-Çocukların rampa aşağı gelişleri

-Çocuklardan birinin kamyona çarpması

-Vatandaşların yardıma koşması