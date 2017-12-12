Bisiklete binen kadınlara saldırı: Herkesi tahrik ediyorsunuz, utanmıyor musunuz?

Zonguldak’ın Filyos beldesinde, belediyede çalıştığı ve AKP’li Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın korumalığını yaptığı iddia edilen bir kişi, bisiklete binen kadınlara saldırdı. İtiraz eden bir kadının boynunu sıktığı ve eşine yönelik tehditlerde bulunduğu kaydedilen Selçuk K’nın "Bisiklete binerek herkesi tahrik ediyorsunuz. Evli kadınsın, utanmıyor musun” ifadelerini kullandığı kaydedilirken, KESK Zonguldak Kadın Platformu Üyeleri ve CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu yaşananlara tepki gösterdi.

“En büyük ahlaksızlar, ahlak bekçisi olmaya heveslenen tiplerdir"

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Zonguldak Kadın Platformu’na üye bir grup kadının Filyos sahilinde bisiklet sürerken Selçuk K.’nın saldırısına uğramasının ardından bir açıklama yapan CHP’li Turpçu, şunları söyledi:

“En büyük ahlaksızlar, ahlak bekçisi olmaya heveslenen tiplerdir. Zaten bunların, kendi iç dünyalarının nasıl olduğunu ortadadır. Kadınların nasıl giyineceğine, nasıl hareket edeceğine, yaşantısına, ne yapacağına, ne yapmayacağına bu mahluklar karar veremez.

"Türkiye’de kadına yönelik fiziksel ve sözlü şiddet bir türlü önlenemeyen bir hal aldı. Bu tip hastalıklı ruh ve kafa yapısına sahip insanlara hak ettikleri ceza verilmediği için bunlar yüz buldular, şımartıldılar. Önlem alınmazsa, bu tip kendini ahlak savunucusu yerine koyan ve etrafına saldıran yeni kişiler türeyecektir. Bunlara meydan verilmemeli.

“Bu akıl hastasının arkasında kimler var? Bu meczubu kim sokağa salmıştır?"

"Buradan soruyorum, bu ilkel kafa, bu sapık hangi akıl hastanesinden kaçmıştır? Bu akıl hastasının arkasında kimler var? Bu meczubu kim sokağa salmıştır? Buradan Sayın Cumhuriyet Savcılarına sesleniyor, yargıyı göreve davet ediyor, bu sapığın hak ettiği cezaya çarptırılmasını talep ediyorum. Bu konunun takipçisi olacağım.”

KESK’li kadınlardan açıklama

KESK Zonguldak Kadın Platformu Üyeleri de saldırının ardından AKP’li Filyos Belediye Başkanı Ünal ve yetkililere seslenerek şunları söyledi:

“Turizm açısından kıymeti tartışılmaz bir belde olan Filyos’ ta böylesine pervasız ve de arsız bir saldırıyla karşılaşmak hepimizi derinden üzmüştür. Tarafımıza ve bize gezimiz de eşlik eden arkadaşlarımıza yönelik tehditlerden oldukça kaygılıyız. Buradan başta kentimizin mülki amirlerini, güvenlik güçlerini ve yerel yöneticilerimizi konunun takibi noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz. Münferit bir olay denilerek hafife alınan her yaklaşımın ölümle sonuçlanan vakalara dönüştüğü bir dönem de bu duyarlılık haklı talebimizdir. Özellikle saldırıyı gerçekleştirenlerin Filyos Belediyesi ile adının anılmasından eminiz ki bizler kadar Sayın Belediye Başkanı da rahatsızlık duymaktadır ve gereğini en kısa sürede yapacağından şüphe duymak istememekteyiz. Sayın Başkanın bu konuda bizleri ve kamuoyunu bilgilendirmesini talep etmekteyiz.”

Ne olmuştu?

Zonguldak Kadın Platformu’ndan bir grup kadın, haftasonu tatili nedeniyle gittikleri Filyos’ta yaptıkları toplu bisiklet turunda, Filyos Belediyesi’nde çalıştığı ve Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın gayrı resmi korumalığını yaptığı iddia edilen Selçuk K.’nın sözlü saldırısına uğradı. Grubun en arkasında bulunan ve Filyos’ta yaşadığı öğrenilen G.G. adlı kadına, “Filyos’ta kadınların bisiklete binmesini istemiyoruz. Bisiklete binerek herkesi tahrik ediyorsunuz. Evli kadınsın, utanmıyor musun” diyerek sözlü tacizini sürdüren S.K, ağır hakaretler ve küfürler etti. Kendine itiraz eden G.G.’nin, boğazını sıkan S.K., “Buralar bizden sorulur, buranın ağası biziz. Hepinizle hesaplaşacağız. Kocanla da görüşeceğiz” diyerek tehditler savurdu.

S.K. diğer kadınlarla çevrede bulunan yurttaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kadınlar, olayın ardından karakola giderek şikâyetçi oldu. Trene binerek Filyos’u terk ettiği söylenen S.K. daha sonra, sosyal medyada, “Savaş başladı. Bu saatten sonra herkes kendine dikkat etsin. Özellikle Perşembeli sapık, özellikle senle görüşeceğiz, yeni belgelerle” şeklinde bir tehdit mesajı yayımladı.

S.K daha sonra da, “Benim Filyos’ta bisiklete binen ablalarıma bir yorumum olmadı, ne namuslarına, ne şereflerine. Olamaz da. Orada bisiklete binenler benim yıllardır tanıdığım çok sevdiğim insanlar. Benim derdim başka bir insanla. Sizin bu şekilde düşünmeniz beni çok üzer. Sizi dolmuşa getirip mal etmeyenlere inanmayın, düşünmeyin bile” şeklinde paylaşımlarını sürdürdü.