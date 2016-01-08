'Bisiklet yağmalama' davasında hakim görüşü: 1 lirayı ödemezseniz çocuklar cezaevine girer

İddiaya göre arkadaşlarının zorla 1 lirasını alıp bisikletini de bir süre kullanan iki çocuğa "yağma" suçundan açılan davada mahkeme, "1 lirayı ödemezseniz çocuklar cezaevine girmek zorunda kalır" dedi. Para dosyaya konduktan sonra iki çocuğa önce hapis, sonra da hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı verildi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; İstanbul Ümraniye’de 10 Nisan 2014’te, 16 yaşındaki A.A. ve 15 yaşındaki E.Ö., iddiaya göre 14 yaşındaki Y.Y.’nin zorla 1 TL’sini aldı. İki çocuk daha sonra Y.Y.’den bisikletini istedi. Ancak Y.Y. bu isteğe karşı çıktı. Y.Y.’ye tokat atan iki çocuk, bisikleti alıp binmeye başladı. Y.Y.’nin babasının gelmesi üzerine bisikleti bırakan iki çocuk kaçarak uzaklaştı. Bunun üzerine A.A. ve E.Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 149. maddesi gereğince 'yağma' suçundan İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Hakim: 1 lirayı verin ki indirim yapalım

Son duruşma, 1 Aralık 2015’te görüldü. Mahkeme, karar için ara verdi. Bu arada mübaşir avukatları mahkeme salonuna çağırdı. Mahkeme Başkanı Emin Doğanay, 1 liralık zarar karşılanmadığı için iyi hal indirimi yapılamadığını ve ceza iki yıl üzerinde kaldığı için hükmün açıklanmasının geriye bırakılamadığını, dolayısıyla çocukların cezaevine girebileceğini söyledi. Doğanay, “Sanıkları çağırıp 1 liranın ödenmesini sağlayabilir misiniz?” diye sordu. İki çocuğun avukatı Muhammet Bilal Üzer, “Suçu kabul etmemekle beraber parayı iade etmek istiyoruz” dedi ve cebinden çıkaraığı 1 lirayı mübaşire verdi. Mübaşir de 1 lirayı zarf içinde dosyaya koydu.

Beşer yıl hapis cezası

Heyet daha sonra kararını açıkladı. Yargılama sonunda çocuklara ilkin 10’ar yıl hapis cezası verildi. Bisikleti kullanım süresinin azlığı nedeniyle ceza, beşer yıla indirildi. A.A.’nın yaşı 18’den küçük olduğu için cezası üç yıl dört aya, E.Ö.’nünki 15’ten küçük olduğu için iki yıl altı aya düşürüldü. İyi halleri nedeniyle A.A.’ya bir yıl on ay altı gün, E.Ö.’ye bir yıl dört ay 20 gün hapis cezası verildi. Sonunda hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verildi. Ayrıca 1 liranın iadesi için yazı yazılmasına hükmedildi. Mahkeme, 6 Aralık’ta Ümraniye Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak, “1 liranın mağdur Y.Y.’ye teslimi ve teslim edildiğine dair tutanağın mahkememize gönderilmesi rica olunur” dedi. Emniyet’in 1 liranın tutanak karşılığında çocuğa teslim etmesi ve daha sonra düzenlediği tutanağı mahkemeye sunması bekleniyor.