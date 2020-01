Bisikletçiler, eylemlerin yıl dönümünde Gezi Parkı'nı ziyaret etti

Yaya ve bisikletli hakları için, her ayın son cumartesi günü uluslararası düzeyde bisikletlerle yapılan bir eylem olan Critical Mass’in İstanbul ayağının bu ayki durağı Gezi Parkı oldu.

İçlerinde Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve diğer bisiklet gruplarından pedallayanların bulunduğu Critical Mass Grubu, 28 Mayıs günü Göztepe 60. Yıl Parkı’nda bir araya geldi.

Anadolu Yakası’nda kısa bir tur attıktan sonra Boğaziçi Köprüsü’nü bisikletleriyle geçen grup, ardından Beşiktaş ve Kabataş güzergahını izleyerek Taksim Gezi Parkı’na pedalladılar.

Bisikletçiler, Gezi Parkı’nın Taksim Meydanı’na bakan merdivenlerinde Gezi’yi ve direnişi unutmadıklarını, mücadelenin devamcısı olduklarını söylediler.

“Susma, sustukça; her yer beton olacak” ,”Her yer Taksim, her yer direniş”, “İsyan, Devrim, Bisiklet” ve “Arabadan in, bisiklete bin” sloganları atan bisikletli eylemcilere çevreden bir çok insan da destek verdi.