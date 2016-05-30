T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bisikletçiler, eylemlerin yıl dönümünde Gezi Parkı'nı ziyaret etti

Her ayın son cumartesi günü bisikletleriyle eylem yapan grubun gündeminde bu kez Gezi Parkı vardı

30 Mayıs 2016 17:07

Yaya ve bisikletli hakları için, her ayın son cumartesi günü uluslararası düzeyde bisikletlerle yapılan bir eylem olan Critical Mass’in İstanbul ayağının bu ayki durağı Gezi Parkı oldu.

İçlerinde Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve diğer bisiklet gruplarından pedallayanların bulunduğu Critical Mass Grubu, 28 Mayıs günü Göztepe 60. Yıl Parkı’nda bir araya geldi.

Anadolu Yakası’nda kısa bir tur attıktan sonra Boğaziçi Köprüsü’nü bisikletleriyle geçen grup, ardından Beşiktaş ve Kabataş güzergahını izleyerek Taksim Gezi Parkı’na pedalladılar.

Bisikletçiler, Gezi Parkı’nın Taksim Meydanı’na bakan merdivenlerinde Gezi’yi ve direnişi unutmadıklarını, mücadelenin devamcısı olduklarını söylediler.

“Susma, sustukça; her yer beton olacak” ,”Her yer Taksim, her yer direniş”, “İsyan, Devrim, Bisiklet” ve “Arabadan in, bisiklete bin” sloganları atan bisikletli eylemcilere çevreden bir çok insan da destek verdi.

ETİKETLER

Gezi ParkıBisiketTaksim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24