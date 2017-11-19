Bisiklet ve ayakkabı hırsızı, bu sefer pekmez de çaldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da son 1 hafta içerisinde 8 hırsızlık olayına karışan Hidayet Çalışkan (24) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan 3 ay önce cezaevinden tahliye olan ve önceki hırsızlıklarından genelde bisiklet ve ayakkabı, çaldığı için bisiklet ve ayakkabı hırsızı olarak da bilinen Çalışkan\'ın pekmez de çaldığı dikkat çekti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki çeşitli yerlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrası hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin daha öncede poliste hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Hidayet Çalışkan olduğu tespit edildi. Hidayet Çalışkan gözaltına alındı. Genellikle bisiklet ve ayakkabı çaldığı bilinen Çalışkan\'ın çaldığı malzemeler arasında 7 çift ayakkabı, bebek arabası, motosiklet ve 2 kilo pekmez de bulundu. 2 ayrı hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Hidayet Çalışkan\'ın, 13 farklı hırsızlık suçu nedeniyle cezaevinde bulunduğu ve 3 ay önce tahliye olduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalışkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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